﻿ В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

Автор:
В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

Причиной отмены спортивного состязания стала информация о возможной попытке организации массовых беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского кабмина.

Премьер-министр Киргизии отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия – Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности.

"В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен", - сообщила собеседница агентства.

Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.09.2017, 15:21
  
​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России
05.09.2017, 15:10
  
В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы 2
05.09.2017, 12:56
  
Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме 5
05.09.2017, 09:29
  
Полиция Чечни сообщила о миллионе участников митинга в Грозном
05.09.2017, 09:20
  
Почти 90 тысяч рохинджа покинули Мьянму
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ученые узнали, когда люди начинают ненавидеть свою работу
В соцсетях распространяются лживые фотографии из Мьянмы 2
Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме 5
106-летнюю беженку депортируют из Швеции
Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой
Почти 90 тысяч рохинджа покинули Мьянму
Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка
Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн
В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта
Трамп заявил о готовности использовать ядерное оружие против КНДР