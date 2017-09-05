﻿ Суд разрешил китаянке, ранее выдворенной из Казахстана, вернуться к мужу

Согласно решению суда, гражданка Китая Жазира Иманали может въезжать в Казахстан, несмотря на то, что до этого нарушила миграционный закон.

Миграционная служба сняла ограничение на въезд китаянки в Казахстан до 2021 года, передаёт Sputnik Казахстан.

Суд разрешил гражданке Китая, которая нарушила миграционное законодательство Казахстана, вернуться в Казахстан, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Ранее казахстанец Турсын Борибай опубликовал на сайте abai.kz письмо, в котором просил министра внутренних дел Калмуханбета Касымова воссоединить его с супругой – гражданкой Китая Жазирой Иманали.

Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга, а затем поженились. Однако супруги не могли быть вместе, потому что Иманали в прошлом году была выдворена из Казахстана за нарушение миграционного законодательство.

Супруг гражданки Китая Турсын Борибай отмечал, что является младшим ребёнком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Турсын Борибай обещал позвать Калмуханбета Касымова на свадьбу в качестве почётного гостя в случае положительного решения этого вопроса.

"Судьи пересмотрели своё решение по протесту прокурора и отменили свой запрет", – рассказал Калмуханбет Касымов, добавив, что приглашение на свадьбу вынужден отклонить.