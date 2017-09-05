﻿ Указывать возрастные ограничения на книгах и журналах предложили в Казахстане

Указывать возрастные ограничения на книгах и журналах предложили в Казахстане

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Указывать возрастные ограничения на книгах и журналах предложили в Казахстане

Указывать возрастные ограничения на книгах, газетах, журналах и видео в социальных сетях предлагают казахстанские депутаты, передает телеканал «Хабар».

Об этом сообщила сенатор Бырганым Айтимова. По ее словам, маркировка позволит максимально защитить детей от негатива. Сейчас законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», находится на рассмотрении в нижней палате Парламента.

«Этот законопроект для того, чтобы защитить детей от негативной информации, которая поступает через все системы коммуникаций. Ребенок же не может провести селекцию и не может определиться, какая для него информация полезная, какая нет. Особенно вредная. Реклама табакокурения, экстремистские какие-то направления и призывы. Этот механизм защиты будут определяться», - цитирует телеканал слова депутата Сената Парламента РК Бырганым Айтимовой.

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1870
Наивность зашкаливает. Или притворяются. Никакой плюсик и "предупреждение" не остановят, если есть возможность посмотреть, подсмотреть.
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05.09.2017, 15:54
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