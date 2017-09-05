﻿ Внук Назарбаева рассказал о своей наркозависимости

Айсултан признает, что обязан деду жизнью, пишет sputniknews.kz.

"Мне выпало лечиться от очень серьезной болезни - пусть Всевышний убережет вас и вы никогда не увидите её среди своих родных и близких", - написал Айсултан в своем аккаунте в Facebook.

"Прошло всего полтора месяца после смерти моего деда - академика Мухтара Алиева - и в австрийской тюрьме случился суицид отца -Рахата Алиева. Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы", - признается Айсултан.

Он отметил, что в этот сложный момент жизни его старалась поддерживать вся семья, а "особенную заботу проявлял мой дед Нурсултан Назарбаев".

"Президент страны днем решал проблемы 17 миллионов человек, а вечером уделял всё внимание одному внуку. В тот момент я не смог полностью осознать, сколько энергии, здоровья и сил ему стоило такое повышенное внимание ко мне. Поэтому тогда позволил себе самую ужасную и глупую слабость. Я решил поискать успокоение в наркотиках", - пишет Айсултан.

"Первое, что приходит в семью, когда в ней появляется больной наркоманией человек, это страх. "Что же будет? Что же делать? Что подумают соседи? Что скажут на работе?" Страх разрушает отношения, стирает крепкие связи. Страх рождает чувство одиночества. Он уничтожает надежду. В моей семье поначалу тоже поселился страх", - вспоминает внук президента.

Но, считает Айсултан, в этот момент он "сделал главный поступок - признался деду". "Наверное, какой-нибудь другой президент в такой ситуации постарался бы спрятать проблему или отстраниться от неё. Но не Нурсултан Назарбаев. Первое, что он сказал: "Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить её".

Сейчас внук Назарбаева планирует открыть благотворительный фонд по борьбе с наркоманией. Он считает, что главное в борьбе с этим страшным недугом - знать что ты не один.