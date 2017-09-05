﻿ В Казахстане стартует новый охотничий сезон

Основной осенне-зимний охотничий сезон в Казахстане открывается в первую субботу сентября 2017 года, и в зависимости от вида животных продолжается до 15 февраля 2018 года, передает ИА «NewTimes.kz».
В зависимости от вида животных охотничий сезон продолжится до 15 февраля 2018 года, сообщил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров.
По его словам, с сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка).
«В этом году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака - 350 МРП, за утку 5 МРП. Были установлены ограничения: в сутки один охотник может добыть до 5 особей, кроме промысловой охоты», - пояснил он.
Кроме того, комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка и баклана.
По словам Устемирова, в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF-Россия), с привлечением научных специалистов Казахстана была начата конкретная работа по разработке Программы по реинтродукции тигра в Казахстане.
В этой связи, республиканской бюджетной комиссией в августе 2017 года поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о создании c 1 января 2018 года государственного природного резервата «Иле-Балхаш».
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