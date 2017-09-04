﻿ В Хромтау работники ГОКа вселятся в новый 60-квартирный дом

В Хромтау работники ГОКа вселятся в новый 60-квартирный дом

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В Хромтау работники ГОКа вселятся в новый 60-квартирный дом

Стоимость квадратного метра для работников Донского ГОКа составит около 110 тысяч тенге. Квартиры будут выдаваться в аренду с правом выкупа под низкую процентную ставку в тенге сроком до 20 лет, передает "Диапазон".

60-квартирную пятиэтажку построили в оживленном районе Хромтау. Рядом есть две школы и два детских сада, торговый центр.

Обладателями 18 трехкомнатных, 40 двухкомнатных и двух однокомнатных квартир станут работники остродефицитных профессий, молодые и квалифицированные специалисты комбината.

"Мы очень рады, что получаем трехкомнатную квартиру в новом доме", – делится работник шахты «Молодежная» Асылбек Сагынтаев. – "У нас большая семья, трое детей разного возраста, и они особенно счастливы. Квартиру пока не видели, так что для всех будет сюрприз."

Дом построили за год. На очереди строительство 120-квартирного дома. Специалисты ведут работы по оформлению земельного участка под него. Сдача дома планируется в июне 2018 года.

Во всех регионах Казахстана для работников Евразийской Группы до конца 2018 года построят около 82 тысяч квадратных метров жилья, на что будет направлено 10 миллиардов тенге. А обладателями собственной крыши над головой станут около 1 400 семей работников предприятий.

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