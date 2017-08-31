﻿ 100 тыс. долларов инвестирует Великобритания в судебные реформы Казахстана

Министр отметил, что сотрудники Верховного суда РК пройдут обучение в Великобритании, где для них проведут тренинги и мастер классы.

Министр Великобритании сэр Алан Данкан, уделяя особое внимание международной безопасности и поддерживая Казахстан в осуществлении судебных реформ, в ходе своего визита объявил о выделении 74 тыс фунтов стерлингов для оказания поддержки Казахстану в реализации антикоррупционной стратегии, передает корреспондент BNews.kz.

«Инвестиции Великобритании в размере 100 тыс долларов будут выделены на проект НПО, который будет работать в партнерстве с Министерством внутренних дел и антикоррупционным агентством РК для того, чтобы обучать офицеров КУИС для улучшения международных стандартов в казахстанских тюрьмах», - сказал министр по делам Европы и Америки Великобритании, сэр Алан Данкан.

«Юридическое сообщество соединенного Королевства и Верховный суд Казахстана будут проводить тренинговый проект, в котором казахстанские судьи будут работать над пониманием верховенства закона Британии», - отметил Данкан.