﻿ Мужчина, выдавивший глаза своей сожительнице, получил приговор

Мужчина, выдавивший глаза своей сожительнице, получил приговор

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Мужчина, выдавивший глаза своей сожительнице, получил приговор

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Кроме того, в пользу потерпевшей стороны мужчина должен выплатить компенсацию за моральный вред в размере двух миллионов тенге. Приговор суда в законную силу пока не вступил, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Согласно материалам дела, Рустам Утепов и его сожительница вместе с их общим знакомым во дворе его дома в поселке Тенгиз Мендыкаринского района 25 мая 2017 года распивали спиртные напитки. Оставшись вдвоем, Утепов и Ибраева зашли в дом знакомого и начали ссориться.

Во время ссоры мужчина со всей силой надавил пальцами обоих своих рук на глазные яблоки потерпевшей, а затем повез ее домой.

"Около 18:00, Утепов на почве все тех сложных семейно-бытовых взаимоотношений нанес Ибраевой несколько беспорядочных ударов кулаком в область грудной клетки и других частей тела, колотый удар кухонным ножом в область грудной клетки. После чего с силой сжал грудную клетку потерпевшей, отчего она скончалась от нехватки кислорода", - сообщили в пресс-службе.

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