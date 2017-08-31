﻿ Казахстанцы купили через eBay часть похищенного в США оружия

Вооружение и оборудование было перепродано покупателям в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и на Украине.
Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн, сообщает AP. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay, сообщает Коммерсантъ.
Среди похищенного со складов - пулеметы и винтовки, бронежилеты, шлемы, прицелы для оружия, генераторы, медицинское оборудование и многое другое.
В суде участвовавшие в преступлении шесть солдат и их бизнес-партнер пошли на сделку и дали показания.
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