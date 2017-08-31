﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 31 августа. Спешите купить!

  • Беременные стоят в очереди с 5 утра

В женской консультации не хватает врачей. Чтобы попасть на УЗИ и к генетику, беременные приходят в 4-5 утра и несколько часов стоят на улице.

  • У бизнесмена забирают землю

Рабочие теряют доход, а водители – места на стоянке на ул. Тургенева. Бизнес мешает строительству транспортной развязки.

  • Крик о помощи из аварийного дома в акимате не услышали

В начале сентября 50 семей могут оказаться на улице. Их дом сносят, жильё взамен не дают.

  • Бесплатные учебники, мёд и молоко

В актюбинских школах по японской системе хотят раздавать детям мёд и молоко.

  • Замакима области заявил: в Актобе перестало вонять

В тайне от журналистов чиновники решили, что проблема зловония решена, виновники наказаны.

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