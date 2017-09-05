﻿ В изнасиловании двоих детей павлодарка обвиняет набожного мужа

В изнасиловании двоих детей павлодарка обвиняет набожного мужа

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В изнасиловании двоих детей павлодарка обвиняет набожного мужа

В ДВД области сообщили, что доказательств вины подозреваемого пока не обнаружено, передает корреспондент Today.kz.

Женщина рассказала, что с мужем она в браке уже 17 лет. За это время у них родились трое дочерей.

"Он был очень скромный в таких вопросах, вообще набожный человек. Наоборот, всех учил. Он состоял в секте. У нас с ним три дочери, еще три дочери у него от предыдущих двух браков", - говорит женщина.

Все стало известно после того, как самая младшая дочь пожаловалась на сильные боли, а потом рассказала маме, как они играют с папой. Позже во всем призналась и старшая дочь.

С заявлением в полицию женщина обратилась в июне 2017 года.

Однако расследование дела, по словам женщины, с места так и не сдвинулось. По результатам проведенных экспертиз доказательств виновности не добыто. Спустя полтора месяца женщина предоставила аудиозапись разговора с мужем, по содержанию которой также невозможно сделать однозначный вывод.

5 сентября женщина обратилась в прокуратуру области. Там ей пообещали материалы дела изучить и в течение нескольких дней дать ответ.

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