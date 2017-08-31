﻿ Завершилось расследование гибели пастуха и полутора тысяч овец

Пастух пытался спасти овец, но в итоге сгорел сам. У него осталось восемь детей.

По результатам специального расследования, несчастный случай, произошедший 6 июля с работником КХ «Айдос» в Жангельдинском районе признан, как связанный с трудовой деятельностью, сообщили alau.kz в управлении по инспекции труда акимата Костанайской области.

«Алкоголь в крови погибшего не обнаружен. Материалы специального расследования несчастного случая направлены в Жангельдинский районный отдел внутренних дел для принятия соответствующего процессуального решения. В части выплаты компенсации сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством выплата компенсации семье погибшего производится в соответствии с гражданским кодексом РК на основании подачи искового заявления в судебные органы. Также, в соответствии с действующим законодательством, право на пособие по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоящие на его иждивении», - сообщили в управлении.

Напомним, в Жангелдинском районе сгорели пастух и стадо овец. Произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара на момент локализации составляла 320 гектаров. На месте пожара обнаружен труп пастуха 1961 года рождения.