﻿ 16-летний подросток зарезал студента в Боровом

16-летний подросток зарезал студента в Боровом

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16-летний подросток зарезал студента в Боровом

Осужденный приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии средней безопасности для несовершеннолетних.

В Кокшетау осужден к лишению свободы 16-летний юноша, зарезавший студента на курорте Бурабай (Боровое), сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, 7 апреля в арендованном коттедже поселка Бурабай молодые люди под присмотром родителей отмечали день рождения. В 23.00 ночи к ним пришли без приглашения гости, которых выпроводили, но произошла ссора, и нечаянно задели дверью подозреваемого в убийстве Е.

Молодые люди ушли, затаив обиду. В три часа ночи, уже будучи пьяными, они стали звонить ребятам в коттедже, требуя выйти на разборки. Встречу назначили на кольцевой дороге поселка Бурабай, где произошла массовая драка. Там Е. вытащил нож и нанес 18-летнему студенту удар в грудь, в результате чего последний скончался. Еще один школьник был госпитализирован с ножевым ранением.

Полиция задержала двух подозреваемых жителей Щучинска в возрасте 16 и 18 лет. В ходе следствия старшему из задержанных, легко ранившему школьника, предъявили обвинение в хулиганстве. Дело закончилось примирением.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области рассмотрел уголовное дело 16-летнего Е., признав его виновным в совершении преступления по статье 99, часть 1 УК РК (Убийство).Также, осужденный выплатит родителям погибшего свыше 4 миллионов тенге за моральный и материальный вред.

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