﻿ Названы имена погибших шахтеров

На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности.
По информации МИР РК, в результате ЧП погибли: Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети.
Напомним, внезапный выброс метана произошел около четырех часов утра четверга, 31 августа, на шахте "Казахстанская" в Шахтинске, принадлежащей "Арселор МитталТемиртау".
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