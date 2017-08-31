﻿ Солдат-контрактник утонул в Актау

Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей. Их отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.
Трагедия произошла на побережье Каспия в 4А микрорайоне Актау сегодня, 30 августа, около 15:00. Тело солдата-контрактника достали из воды спасатели, рассказали очевидцы, передает Лада.kz.
"Он прыгнул в воду и пропал из виду. Я сразу же позвонил на пульт 102", - рассказывает знакомый погибшего.
Дежурившие на побережье спасатели, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, стали искать утонувшего. Застрявшее под камнями тело военнослужащего нашли примерно в трех метрах от берега.
Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 15:03. Прибывшие медики констатировали смерть. Утонувший, по словам полицейских, 1994 года рождения, проходил службу по контракту в воинской части 6656. Как установлено, он был в звании ефрейтора.
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