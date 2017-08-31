﻿ Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК

Если нарушения со стороны бизнеса не будут устранены, то госорганы будут иметь право применять административные взыскания.

Правительство намерено законодательно внедрить в Казахстане институт профилактического контроля при проведении проверок бизнеса. Об этом на брифинге сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Today.kz.

"Предлагается введение института профилактического контроля. То есть сейчас как происходит в любой сфере, будь то сфера СЭЗ или строительная - государственные органы имеют ряд требований и эти требования должны бизнесом соблюдаться. Если в ходе проверки эти требования не соблюдаются, автоматически применяются административные взыскания - штрафы. В рамках предлагаемого инструмента "профилактический контроль" мы предлагаем отойти от такого догматического подхода "есть нарушение - держи штраф", - отметил министр.

Согласно предлагаемым новшествам, планируется, что в случае выявления нарушений при проведении проверок будет дан разумный срок для бизнеса, чтобы нарушения были устранены.

"Только после этого, в результате повторного прихода, если эти нарушения не были устранены, только тогда у госорганов появится право штрафовать и применять другие административный взыскания. Это достаточно кардинальное решение, нам непросто было его согласовывать с госорганами, но тем не менее надеемся, что законодатель нас поддержит и со следующего года институт будет полностью реализован", - заключил Сулейменов.