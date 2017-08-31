﻿ Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК

Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК

Автор:
Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК

Если нарушения со стороны бизнеса не будут устранены, то госорганы будут иметь право применять административные взыскания.

Правительство намерено законодательно внедрить в Казахстане институт профилактического контроля при проведении проверок бизнеса. Об этом на брифинге сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Today.kz.

"Предлагается введение института профилактического контроля. То есть сейчас как происходит в любой сфере, будь то сфера СЭЗ или строительная - государственные органы имеют ряд требований и эти требования должны бизнесом соблюдаться. Если в ходе проверки эти требования не соблюдаются, автоматически применяются административные взыскания - штрафы. В рамках предлагаемого инструмента "профилактический контроль" мы предлагаем отойти от такого догматического подхода "есть нарушение - держи штраф", - отметил министр.

Согласно предлагаемым новшествам, планируется, что в случае выявления нарушений при проведении проверок будет дан разумный срок для бизнеса, чтобы нарушения были устранены.

"Только после этого, в результате повторного прихода, если эти нарушения не были устранены, только тогда у госорганов появится право штрафовать и применять другие административный взыскания. Это достаточно кардинальное решение, нам непросто было его согласовывать с госорганами, но тем не менее надеемся, что законодатель нас поддержит и со следующего года институт будет полностью реализован", - заключил Сулейменов.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2017, 20:04
  
Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли 12
25.08.2017, 12:35
  
Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве 7
24.08.2017, 09:45
  
Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане 16
16.08.2017, 19:20
  
Начался суд по громкому делу беглого инвестора, заявившего о рейдерском захвате его бизнеса 10
16.08.2017, 14:29
  
Владельцев лодок и гидроциклов будут штрафовать
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Казахстанцев призывают не реагировать на "всплески" курса нацвалюты
Ураган «Харви» может навредить казахстанскому тенге 1
​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане
Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты
В Кыргызстане госсорганы разделили 41 миллион долларов помощи от Казахстана
Казахстан направил 41 млн долларов в помощь Кыргызстану
2,5 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье
Автомобили Тохтара Тулешова вновь выставят на торги
Эксперты не ожидают резких скачков курса тенге 1
​Почему в Актобе возникает дефицит газа 2