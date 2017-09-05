﻿ ​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

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​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

Президент России заверил, что каждый россиянин имеет право на личное мнение и никакой фронды со стороны руководства Чечни нет.

Все граждане могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики своей страны, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа, пишет РБК.

«Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», - заявил Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.

Он также заверил журналистов, что в недавних заявлениях Кадырова «нет никакой фронды».

«Прошу всех успокоиться, все в порядке», - подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел многотысячный митинг, участники которого потребовали от властей Мьянмы прекратить акции против рохинджа. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам, а глава Чечни позднее заявил в социальных сетях, что он думает о позиции Москвы по этой проблеме.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», - сказал Кадыров.

4 сентября митинг в поддержку мусульман Мьянмы состоялся в Грозном. Согласно отчету чеченской полиции, на него собрались более миллиона человек. В тот же день Кадыров поблагодарил Путина за осуждение произвола в отношении рохинджа, отметив, что остается «верным пехотинцем» президента России, а те, кто пытается исказить смысл его слов и насмехаются над страданиями невинных, находятся «в глубокой моральной яме».

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