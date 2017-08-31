﻿ Грузовик наехал на людей в центре Москвы

Среди пострадавших оказалась певица Линда и ее племянница.
На Каретном ряду в Москве грузовик "МАЗ" сбил пешеходов, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшими в инциденте оказались певица Линда и ее племянница, передают российские СМИ.
Это случилось около 20:10 по московскому времени. В городе был объявлен план "Перехват". Скрывшегося с места ДТП водителя задержали в столичном районе Капотня.
Пострадавших госпитализировали. Как сообщила одна из них - певица Линда, грузовик появился на улице внезапно.
"Грузовик появился из ниоткуда. Мы с племянницей шли по пешеходном переходу. Вариантов не было, если только не под колеса броситься, и мы бросились под колеса", - рассказала Линда журналистам РЕН ТВ и призналась, что очень боялась возвращения машины.
Но "МАЗ" развернулся, проехал мимо пешеходного перехода и скрылся.
Певицу доставили в НИИ им. Склифосовского. Источник ТАСС сообщил, что ее состояние не вызывает опасений у медиков.
В полиции опровергли слухи о том, что водитель грузовика умышленно протаранил группу москвичей. По предварительной версии, находившийся за рулем машины мужчина, не справился с управлением.
По факту произошедшего полицией проводится проверка.
В департаменте транспорта уточнили, что автомобиль "принадлежит ЗАО "Компаньон", зарегистрированному в Московской области".
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