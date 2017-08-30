﻿ Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева

Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева

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Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева

ТОО «Шамшырак-Актобе» подало в суд на типографию «А-Полиграфия» за то, что скрыли информацию об аресте имущества. Арест связан с тем, что 45% доли типографии принадлежат экс-акиму Атырауской области известному бывшему актюбинцу Бергею Рыскалиеву.

3 июня 2016 года «А-Полиграфия» на основе выигранного конкурса госзакупок договорилась о печатании газет «Актюбинский вестник» и «Актобе» с «Шамшырак-Актобе». Заключив договор, с июня по декабрь прошлого года «А-Полиграфия» печатала все номера газет, подчиненных «Шамшыраку».

Как стало известно «Диапазону», в том конкурсе на печать газет участвовал конкурент «А-Полиграфии» ТОО «Хабар-Сервис» и проиграл. Вскоре типография «Хабар-Сервис» пожаловалась на неправомерные действия организатора госзакупа. В жалобе «Хабар-Сервис» указал, что на часть имущества «А-Полиграфии» наложен арест и, несмотря на это, этой типографии дали госзаказ. С этим заявлением «Хабар-Сервис» обратился в департамент внутреннего госаудита.

Как выяснилось, 45% доли типографии «А-Полиграфия» принадлежат Бергею Рыскалиеву, объявленному в розыск по подозрению в хищениях. И эти 45% его доли арестованы финансовой полицией еще в 2013 году. По закону, если на имущество поставщика наложен арест, он не имеет права участвовать в госзакупках.

Вероятно, в «Хабар-Сервисе» сомневались, что руководство «Шамшырака» не знало о связи «А-Полиграфии» с Бергеем Рыскалиевым.

После этого ТОО «Шамшырак-Актобе» подало в суд на «А-Полиграфия», чтобы признать типографию недобросовестным участником тендера. «Шамшырак» обвинил типографию в том, что они скрыли арест, наложенный на их имущество. В итоге актюбинский специализированный экономический суд удовлетворил иск «Шамшырака». И после этого газеты «Актюбинский вестник» и «Актобе» стали печататься в типографии «Хабар-Сервис».

Если надзорные органы знали об аресте имущества «А-Полиграфии» с 2013 года, то почему до 2017 года «Шамшырак» печатал свои газеты, на которые ежегодно выделяются миллиарды из бюджета, в этой типографии? Финполиция арестовала 45% доли типографии «А-Полиграфия», земельный участок по ул. Рыскулова, 190 (территория типографии). Также проверили финансовую отчетность типографии и выявили, что материальные активы типографии к концу 2016 года составили 704 млн 531 тыс. тенге. Из них арестованы более 437 млн тенге по строкам «Земля» и «Здания и сооружения».

Напомним, Бергей Рыскалиев – экс-аким Атырауской области, обвиненный в создании ОПГ. По данным kapital.kz, в результате деятельности преступного сообщества, возглавляемого Рыскалиевым, государству причинен ущерб на общую сумму свыше 80 млрд тенге. А по сведениям генерального прокурора Жакипа Асанова, ОПГ Рыскалиева вывела за рубеж полмиллиарда долларов. К этому дню Рыскалиев в розыске.

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